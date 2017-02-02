Diyetisyen Gülşen Kadri, ofis ortamında yapılacak doğru ara öğün ve atıştırmalık tercihleriyle çok daha sağlıklı bir yaşama sahip olunabilmesi için tavsiyelerde bulundu.



Diyetisyen Gülşen Kadri, çalışan insanların ofis ortamlarında yapacakları doğru ara öğün ve atıştırmalık tercihleriyle vücut enerjilerini artırabileceklerini ve böylece kan şekeri seviyelerini dengede tutarak vücut için ekstra vitamin ve mineral sağlayabilecekleri söyledi. Kadri, ofiste uygulayabileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklarla ilgili şu önerilerde bulundu:



"Doğru ara öğün tercihleri kaliteli bir yaşam ve verimli bir iş hayatı için oldukça önemlidir. Sindirim sürecinde vücudumuzu yoracak yüksek yağ, şeker ve tuz içeren atıştırmalıklardan mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Bunun içinde dengeli yağ, protein, bol lif, vitamin ve mineral içeren atıştırmalıklar tercih edilmeli. Tüm dünyada kabul gören en iyi 5 sağlıklı ofis atıştırmalıkları; mevsiminde taze meyve veya kuru meyve; ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler; haşlanmış veya çiğ sebzeler; yulaf ezmesi veya tam tahıllı gevrekler; süt, peynir ve yoğurttur.



En kolay ulaşabileceğiniz sağlıklı seçenekleri belirleyip bunları tek başına veya birbirleri ile tamamlayarak lezzetli, eğlenceli ve sağlıklı atıştırmalıklar oluşturabilirsiniz. Meyve tek başına bir ara öğün olarak tüketilebileceği gibi yanında ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı yağ ve protein içerikli kuruyemişlerle de desteklenebilir. Meyveden alınan yüksek lif miktarı, vitamin ve mineraller, ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişlerde bulunan omega 3 sağlıklı yağ ve protein ile desteklendiği zaman zengin içerikli bir atıştırma oluşturuyor. Bu sağlıklı atıştırma kalori açısından bakıldığında 100 ile 150 kalori arasında değişiyor.



İş hayatı içerisinde beslenmeme bir türlü zaman ayıramıyorum diyenleriniz olabilir. Bunun için evde hazırlayabileceğiniz, çok pratik atıştırmalıklarla ofisinizde çok daha sağlıklı beslenebilirsiniz. Bir dilim ekmek arasına konulan bir dilim peynir ve mevsiminde çiğ sebze güzel bir alternatif olabilir. Ekmeğinizin tam tahıllı olması ara öğününüzün besin öğesi içeriğini zenginleştirecektir. Karbonhidrat ve protein dengesinin sağlandığı sağlıklı bir ara öğün olarak yarım veya 1 bardak yoğurt içerisine 1-2 kaşık yulaf ve yaban mersini de favori atıştırmalıklarınız arasında yerini alabilir. Pratik olması açısından evde hazırlayıp ofisinize götürebilirsiniz.



Şunu unutmamak gerekir. Yapılacak olan tercihler bireyin besin öğeleri ve kalori ihtiyacına göre değişebilir. Bu nedenle tercih edeceğiniz atıştırmalıklarda hangi besine ne denli ihtiyacınız olduğunu belirlemekte fayda var. Özellikle paketli gıdalarda porsiyon başına toplam 3g veya daha az yağ, 5g veya daha az şeker, 3g ve üzeri lif içeren ürünleri tercih edebilirsiniz".







kaynak:sabah