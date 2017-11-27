Geçtiğimiz pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanına acil iniş için kuleyle irtibata geçen pilotun "Herhangi bir şekilde tarihe geçmek istemiyoruz." sözleri dikkat çekti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü Anadolujet'e ait uçağın kabin basıncı arızası nedeniyle acil iniş deklere etmesinin ardından kule ile yerde kalkış için bekleyen bir pilot arasında geçen ilginç konuşmalar ortaya çıktı.

Konuşmalarda kargo bölümünde yangın çıktığı söyleniyor. Kule görevlisi "Her hangi bir şekilde tarihe geçmek istemiyorum" diyor.

KONUŞMALARDA KARGODA YANGINDAN SÖZ EDİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü Anadolujet'e ait Boeing 737-800 tipi uçağı kabin basıncı arızası nedeniyle acil iniş deklere etmişti. İtfaiyeler ve Ambulans eşliğinde iniş yapan Anadolujet'e ait uçağının kabin basıncı sorunu yaşadığı açıklanmıştı. Ancak Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin saat 14.40 sıralarında havalimanını kullanan pilotlarla yaptığı konuşmalar da ise 'kargo yangını'ndan söz edildiği ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile özellikle kalkış için bekleyen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait Cessna tipi uçağın pilotu arasında geçen konuşmalar dikkat çekti.

KALDIRABİLİRSEK KALDIRALIM

VIP uçuşu yapacak olan TC-LAD tescilli DHMİ uçağının pilotuna hava trafik kontrolörü, "Kargo bölümünde yangın olan emergency deklare etmiş bir trafiğimiz var. İniş kalkışları durdurduk. Takribi bir 15 dakika içerisinde inişi planlanıyor Gökçen'e. Sizlerin kalkışında herhangi bir şekilde 'abort' ve kapanma riskine karşı bekletmek istiyoruz VIP trafiklerini. Malumat olarak veriyorum. Niyetiniz nedir?" diye sordu. Pilot ise "Mümkünse kalkabilirsek kalkalım ama emergency çok kötüyse siz bilirsiniz" cevabını verdi.

"KARGO BÖLÜMÜNDE YANGIN VAR"

Bunun üzerine kule görevlisi, "Mutabık hocam. Kargo bölümünde yangın var. Sonuçlarını kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyorum. Herhangi bir prosedür aksaklığından dolayı ya da yanlışlığından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamak, yaşatmak istemiyorum. Bundan dolayı bekletmek istiyorum, malumat" anonsunu yaptı.

"HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TARİHE GEÇMEK İSTEMİYORUZ"

İşte uçak ve kule arasındaki konuşmalar:

Kule: Gökçen, TC-LAD.

TC-LAD: Devam edin efendim.

Kule: Kargo bölümünde yangın olan emergency deklare etmiş bir trafiğimiz var. İniş kalkışları durdurduk. Takribi bir 15 dakika içinde inişi planlanıyor Gökçen'e. Bu nedenle kalkışta herhangi bir durumda 'abort' ve kapanma riskine karşılık bekletmek istiyoruz diğer trafikleri. Malumat olarak veriyorum. Niyetiniz nedir?

TC-LAD: Bir dakika arayacağım.

TC-LAD: Gökçen TC-LAD

Kule: Devam edin efendim

TC-LAD: Mümkünse kalkabilirsek kalkalım. Emergency çok kötüyse bekleyelim.

Kule: Mütabık hocam. Kargo bölümünde yangın var. Sonuçlarını kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyoruz. Herhangi bir aksaklığından veya yanlışlığından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamak, yaşatmak istemiyorum.

Kaynak: haberinburada