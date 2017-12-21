ACİL SERVİSLERİ İZLEMEK İÇİN KAMERA VE ÇAĞRI ALMA SİSTEMİ KURULUYOR
Sağlık Bakanlığı, acil servislerdeki sorunlara anında müdahale etmek için "kırmızı ışık" projesi başlattı. Acil servisleri 24 saat izlemek için kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.
Sağık Bakanlığı, hastane acil servislerindeki sorunlara anında müdahale etmek ve yoğunluğu azaltmak için "Kırmızı Işık" projesi başlattı. Acillerdeki yoğunluğu anında tespit edebilmek için ülke genelindeki tüm hastanelerin acil servislerine kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.
24 SAAT TAKİP
Sistem kurulumunda öncelik, hasta yoğunluğunun fazla olduğu acil servislere verildi. Kameraların büyük kısmı yerleştirildi. Acil servisler 24 saat kamera ile izlenecek, aşırı yoğunluk olduğunda tespit edilecek. Yoğunluk Sağlık Bakanı'na, müsteşara, müsteşar yardımcısına, ilgili valiye, il sağlık müdürüne ve hastane başhekimlerine kısa mesaj olarak 24 saat esasıyla iletilecek. Yetkili kişiler, mesai yer ve saatleri dışında da acil servisi kameralardan görebilecek. Başhekimler, yoğunluğa müdahale edip hekimlere çağrıda bulunabilecek. Hekim takviyesi yapılmasını sağlayacak.
BAŞKA HASTANEYE SEVK
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre acil serviste bekleyen, yoğunluk nedeniyle muayene olamayan hastaların başka hastanelere sevki gerçekleştirilecek. Sistem ambulanslarla entegre işleyecek. Ambulanslar, sistemin uyarı vermesiyle hastayı yoğunluğun az olduğu, en yakın acil servise götürecek. Acil servislerde yoğunluk yaşanan hastanelerin polikliniklerinde saat 23.00'e kadar nöbetçi hekimler tarafından hizmet verilecek. Acil olmayan vakalar polikliniklere yönlendirilecek. Uygulamada başarılı sonuç alınırsa, diğer hastanelerde de polikliniklerde 23.00'e kadar hizmet verilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar