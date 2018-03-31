ACILI ANNE, 36 YIL ÖNCE ÇALINAN OĞLUNA CANLI YAYINDA KAVUŞTU
Henüz 12'sinde gelin edilen, 13'ünde anne olan Dilber Hanım 36 yıl önce çalınan çocuğuna Esra Erol'da kavuştu. Anne-oğlun kavuşma anı yürekleri dağladı.
1983 yılında babasının dini nikahlı evliliğinden olan ağabeylerini bulmak için Esra Erol'da programına başvuran Merve ve Akile kardeşler, Cumali Tatlısu isimli kişinin ağabeylerini evlatlık verdiğini iddia etti. Aracılık yaptığı iddia edilen Cumali Tatlısu, Esra Erol'un stüdyosuna kadar geldi fakat ilk fırsatta kaçarak yayına çıkmadı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Esra Erol, bir gün içinde ağabey Murat'a ulaşarak 36 yıllık hasrete son verdi.
KARDEŞLERİN KAVUŞMA ANI YÜREKLERİ DAĞLADI
Evlatlık verilen ağabey Murat, duygularını ifade ederek, "Kaderimizmiş. Cumali abi vasıtasıyla olmuş. Babaannem evlatlık verilmemi istemiş. Cumali ağabeye, 'birini bul, bulamazsan camiye bırak' demişler. O da, 'karşı komşum var, çocukları olmuyor' demiş. Satma söz konusu değil. Beni büyüten annem evlatlık olduğumu bana hiçbir zaman söylemedi. Olan hep çocuklara oluyor" dedi.
BİYOLOJİK ANNESİNE 36 YIL SONRA KAVUŞTU
Oğlundan ayrılmak istemediğini belirten acılı anne, "36 yıldır gözyaşı döküyorum. Her gece dua ettim. Bana öldü dediler; 20 sene sonra yaşadığını öğrendim. Çok aradım. Doğum yaptığımda babası cezaevindeydi. Oğlumdan ayrılmak istemedim hiçbir zaman. Her gece dua ettim bir kere göreyim diye. Çocuğumu benden aldılar. Yıllardır kan kusuyorum. 13 yaşında anne oldum hiç kimse arkamda durmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: haberinburada
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