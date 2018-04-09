Japonya'da, zihinsel engelli olan oğlunu 16 yaşından itibaren 20 senedir 1 metre yükseliği olan bir kafese kilitleyen baba gözaltına alındı.

Japonya'da, zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle oğlunu ahşap bir kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği ileri sürülen baba gözaltına alındı.

ZİHİNSEL ENGELLİ OĞLUNU 20 YIL BİR KAFESE HAPSETTİ

Yoshitane Yamasaki isimli 73 yaşındaki adam, oğlunu, Sanda şehrindeki evinin yanında prefabrik bir kulübede, 1 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğindeki ahşap kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği şüphesiyle gözaltına alındı.

BABA, ŞİDDET GÖSTERDİĞİ İÇİN KİLİTLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yamasaki'nin eşine, ölmeden önce hemşirelik bakımı sağlayan yerel bir görevlinin, ocak ayında, durumu yetkililere bildirmesi üzerine harekete geçen polisin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Gözaltına alınan Yamasaki'nin, yetkililere, hastalığı nedeniyle şiddete başvurduğu iddiasıyla, yaklaşık 16 yaşından bu yana kilitlediği oğluna her gün yemek verdiğini ve gün aşırı banyo yapmasına izin verdiğini söylediği kaydedildi.

1 METRELİK YERDE KALDIĞI İÇİN OMURGASI EĞİLMİŞ

Yaşlı adamın şimdi 42 yaşında olan oğlunun, omurgasının eğrilmesi dışında sağlık durumunun iyi olduğu ve yetkililer tarafından sosyal yardım tesisine gönderildiği açıklandı.

Kaynak: haberinburada