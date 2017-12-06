Tüketici fiyatları kasımda yüzde 12,98'le son 13 yılın rekorunu kırdı. Böylece dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 857 liraya, yoksulluk sınırı ise 7 bin 155 liraya ulaştı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yoksulluk sınırı araştırmasının kasım ayına ilişkin sonuçlarını açıklandı. Çarpıcı verilerin yer aldığı araştırmada açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 29 lira daha artarak bin 857 liraya çıkarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 69 liralık artışla 5 bin 298 lira düzeyine çıktı. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların yoksunluk hissi çekilmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 98 liralık artışla 7 bin 155 lira oldu.

AÇLIK SINIRI YÜZDE 25,4 ARTTI

Kasımda açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,61, gıda dışı harcamalar yüzde 1,32 ve yoksulluk sınırı da yüzde 1,39 oranında artış kaydetti. Yılın ilk 11 aylık döneminde açlık sınırı yüzde 20,67 gıda dışı harcamalar yüzde 10,9 ve yoksulluk sınırı da 13,28 oranında artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibariyle son bir yıllık dönemde ise açlık sınırında yüzde 25,04 gibi oldukça yüksek bir artış yaşanırken, gıda dışı harcamalar yüzde 12,18, yoksulluk sınırı da yüzde 15,26 oranında yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI BİN 856 LİRA OLDU

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırı kasımda bin 827 liradan bin 856 liraya kadar çıktı. Açlık sınırında yaşanan yükseliş büyük ölçüde süt-yoğurt, peynir, taze sebze ve meyve, pirinç-bulgur gibi besin gruplarında gözlenen fiyat artışlarından kaynaklandı.

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre kasımda et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı yüzde 0,72 oranında azalarak 568,7 liraya geriledi. Yumurta harcamaları yüzde 15,31 oranında artarak 31,2 liraya yükselirken, kuru bakliyat harcamaları iki aylık artışın arkasından kasımda yüzde 1,2 oranında azaldı ve 56,6 lira oldu. Süt-yoğurt harcamaları yüzde 3,36 oranında artarak 317 lirayı buldu.

Kasımda, giyim ve ayakkabı harcamaları 511,2 liraya yükseldi. Barınma harcamaları 986,4 lira, ev eşyası harcamaları 525 lira, sağlık harcamaları 179,3 lira, ulaştırma harcamaları bin 158 lira, haberleşme harcamaları 256 lira, eğlence ve kültür harcamaları 240 lira, eğitim harcamaları 181 lira oldu. Gıda dışı harcamalar yılın ilk 11 aylık döneminde toplam yüzde 10,9, son bir yıllık dönemde ise yüzde 12,18 oranında arttı. Gıda dışı harcamalar bir yıl önce (Kasım 2016) 4 bin 723 lira, 2016 yılı sonunda ise 4 bin 777 lira olarak hesaplanmıştı.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcaması ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise kasım ayında yüzde 1,39 oranında artarak 7 bin 56 liradan 7 bin 155 yükseldi. Kasımda yoksulluk sınırının yüzde 26'sı gıda, yüzde 74'ü ise gıda dışı harcamalardan oluştu.

Yoksulluk sınırında bu yılın ilk 11 aylık döneminde yaşanan artış yüzde 13,28, Kasım sonu itibariyle son bir yılda yaşanan artış ise yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Yoksulluk sınırı geçen yıl kasım ayı sonunda 6 bin 207 lira, geçen yılsonunda ise 6 bin 316 lira düzeyinde hesaplanmıştı.

SATINALMA GÜCÜ ERİYOR

TÜİK'in hesapladığı yıllık enflasyon kasım sonu itibariyle yüzde 12,98'le 2003 yılsonundan bu yana en yüksek düzeyine yükseldi. 2017 yılının yüzde 14 civarında bir yıllık enflasyonla tamamlanması, enflasyonun 2018 yılının ilk yarısında da yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Enflasyon yükseldikçe dar ve sabit gelirlilerin yoksulluğu artıyor. Ücretlilerin satın alma gücü her geçen gün biraz daha eriyor. Kamu çalışanlarının ücretlerinin yüzde 10, asgari ücretin ise yüzde 7,9 oranında arttığı 2017 yılı enflasyonu yüzde 14'e doğru giderken, kamu çalışanlarını da 2018 başında yüzde 4 zam bekleniyor. Ayrıca kamu çalışanlarına 2017 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranına bağlı olarak enflasyon farkı da ödenecek. Ancak ödenecek bu fark, kamu çalışanlarının sadece 2017 yılındaki enflasyon kaybını karşılayacak. Ücretlerdeki artış açlık ve yoksulluk sınırındaki artışı karşılamayacak. Enflasyon farkı alamayan özel sektör çalışanları ise satın alma güçlerinin büyük bölümünü 2017 yılında kaybetmiş olarak 2018 yılında enflasyona göğüs germeye çalışacaklar.

Kaynak: haberinburada