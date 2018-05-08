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Acun bombayı patlattı! Aleyna Tilki, Survivor'da

ACUN BOMBAYI PATLATTI! ALEYNA TİLKİ, SURVİVOR'DA

Acun Ilıcalı Survivor Panaroma programında Survivor 2018 ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Ilıcalı, birleşme partisiyle ilgili "Partiye Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak katılacak." dedi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : Acun Bombayı Patlattı! Aleyna Tilki, Survivor'da(10/10)6

Acun Ilıcalı TV 8 ekranında yayınlanan Survivor Panaroma programında Survivor 2018 ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Birleşme partisiyle ilgili Acun Ilıcalı "Çok güzel bir birleşme partisi olacak. Partiye Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak katılacak. Bu sene de şarkı yarışması olacak, Tarık Sezer ve orkestrası şu anda Dominik'te açıklamalarında bulundu.

"KONSEPTİMİZ TUTMADI, DEĞİŞİKLİĞİ İYİ Kİ YAPTIK"

Takım değişiklikleriyle ilgili Ilıcalı "Şöyle bir dengesizlik oldu, bir takım sürekli yenmeye başladı. Çaresiz kaldık açıkçası konseptimiz tutmadı, değişiklik yapıyoruz dedik ve iyi ki de yaptık" cevabına verdi.

HASTALANAN YARIŞMACILARA GIDA TAKVİYESİ YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Hastaneye kaldırılan yarışmacıların ödülden yararlanıp yararlanmadığı sorulduğunda Ilıcalı "Hastalar sakatlandığında gıda takviyesi yapılıyor ama bu duruma göre değişiyor yani hastaneye kaldırılma durumuna göre gıda durumu değişiyor." dedi.

BARAKA OYUNU OYNANMAYA DEVAM EDECEK

Birleşme partisinden sonra adaların durumuyla ilgili Acun Ilıcalı "Şu anda adalar birleşmeyecek ve baraka ödülü oynanmaya devam edecek. Yarışmacı sayıları azaldığında ise adalar birleşecek." şeklinde konuştu.

SMS OYLAMASINDA ADALETSİZLİK TARTIŞMASI

Toplu SMS oylamasıyla ilgili gönüllüler takımı için bir adaletsizlik olmadığını açıklayan ünlü televizyoncu "Belli bir yerden sonra iki tane dokunulmazlık olmasının sebebi programın yetmiş bölüm yayınlanmış olması ve bundan sonra toplu SMS oylaması sistemine geçilmiş olması… Yarışmacılar artık bu zamandan sonra seyircilere kendisini kabul ettirmiş oluyor" ifadelerini kullandı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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