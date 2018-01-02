ACUN ILICALI BAŞARIYA DOYMUYOR! YILBAŞINDA 9 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞTI
Başarıdan başarıya koşan Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesi kelimenin tam anlamıyla rekor kırdı. Her 100 kişiden 38'i Acun'un kanalını izledi.
Yılbaşı gecesi her 100 kişiden 38'inin evinde TV8 açıktı. Acun llıcalı böylece en yakın rakibini ikiye katlamış oldu. Ilıcalı, "Gelmiş geçmiş en yüksek yılbaşı reytingi ile rekor kırdık" diyerek tüm ekibe teşekkür mesajı yazdı.
100 KİŞİDEN 38'İ O SES'İ İZLEDİ
Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' programı Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri üyesi olarak katılımıyla kahkaha tufanına döndü. Ünlü yarışmacıların performansı ile Cem Yılmaz-Sibel Can düeti ekran başındakileri mest etti. Program, 'Tüm Kişiler'de 12.81 reyting, 27.99 izlenme payıyla bir rekora imza attı. 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' AB'de 15.70 reytingle 8 milyon 992 bin 803 kişinin evinde izlendi. Yani her 100 kişiden 38'inin evinde TV8 açıktı. llıcalı böylece en yakın rakibini ikiye katlamış oldu.
KIZLARINA TEŞEKKÜR ETMEYİ İHMAL ETMEDİ
Acun Ilıcalı sosyal medyadan elde ettikleri başarıyı şu sözlerle kutladı: "Dün gece gelmiş geçmiş en yüksek yılbaşı ratingi ile bir rekor kırdık. Haftalarca hazırlığını yaptığımız, sizlerin bu özel gecesi için verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Başta bizi seyreden seyircilerimiz olmak üzere değerli jürimize, sürpriz şarkılarıyla gecemize renk katan sanat ve spor dünyasının tüm kıymetli isimlerine, değerli dostum Cem Yılmaz ile ArifV216 ekibine ve Tarık Sezer orkestrasına çok çok teşekkür ederiz. Bir özel teşekkür de programa katkıda bulunan canım kızlarıma :) "
İşte Acun'un o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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