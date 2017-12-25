Erzurum'da AVM açan Mehmet Nazif Günal'a şehre yaptığı katkıdan dolayı teşekkür eden Acun Ilıcalı, "Kendisi çok değerli bir abimiz" ifadesini kullandı.

Reyting rekortmeni yarışma programı O Ses Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde Acun Ilıcalı, kanalın eski sahibi Mehmet Nazif Günal'a teşekkür etti.

"GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR YATIRIM YAPTI"

Memleketi Erzurum'da AVM açan Günal'a ekrandan teşekkür eden Ilıcalı, "Kendisi çok değerli bir abimiz. Erzurum'a yaptığı bu yatırımdan dolayı da Mehmet abiye buradan çok çok teşekkür ediyor. Gerçekten çok önemli bir yatırım yaptı" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada