ACUN ILICALI SURVİVOR 2017 KADROSUNU AÇIKLADI
Acun Ilıcalı, Survivor 2017 kadrosunu açıklamaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı, Survivor 2017 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı Twitter hesabından Survivor 2017'de yer alacak 3 ismi daha açıkladı. Ilıcalı, tweetinde "Şakşuka Tarık olarak bilinen sevilen şarkıcı Tarık Mengüç, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularından Seda Demir... ve Ünlü DJ Berna Öztürk de Survivor 2017 kadrosunda. Kendilerine başarılar dileriz." dedi.
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