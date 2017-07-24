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Acun Ilıcalı Yakışıklıları Toplayıp Seferhisar ile Maç Yaptı

ACUN ILICALI YAKIŞIKLILARI TOPLAYIP SEFERHİSAR İLE MAÇ YAPTI

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Barış Arduç'un da aralarında bulunduğu takımı toplayıp Seferihisar'a maç yapmaya gitti. Acun galibiyetin fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Acun Ilıcalı Yakışıklıları Toplayıp Seferhisar İle Maç Yaptı(10/10)6

Futbola düşkünlüğü ile bilinen TV8 kanalı sahibi ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Alaçatı ekibini toplayıp Seferihisar'a maç yapmaya gitti. Galibiyetin videosunu paylaşan Acun, yıldızlarla fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

MURAT BOZ VE BARIŞ ARDUÇ DA KADRODA YER ALDI

Acun Ilıcalı'nın kadrosunda yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile yakışıklı popçu Murat Boz da ter aldı. Acun'un galibiyet fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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