

Eser West, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen 'Survivor 2017' yarı finaline katıldı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ünlü isme karşı kırgınlığı olmadığını belirtirken, ince bir sitemde bulunmayı da ihmal etmedi.







"HAYAL KIRIKLIĞIM VAR"







Acun Ilıcalı, "Eser, Survivor'ın zor şartlarına dayanamadı. Bu, dünyanın en zor yarışması. Herkes açlığa dayanabilmek zorunda değil. Mental olarak, fiziksel olarak bu işin altından kalkamayan bir yarışmacımıza zorla 'adada kal' deme lüksüne sahip değiliz. 'Dayanamıyorum' diyen yarışmacı, Survivor'da devam edemiyor. Gerçekten bir kırgınmlığım yok ama hayal kırıklığım var. Çünkü davet ettiğimizde senden çok şey bekliyorduk, olmadı. Sen de dayanamadın, bir şey diyemiyorum. Birleşme partisini görebilseydin rahat edecektin, ama göremedin" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet