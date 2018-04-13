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Acun Ilıcalı'nın Hamlesi Reytinglere Damga Vurmaya Devam Ediyor

ACUN ILICALI'NIN HAMLESİ REYTİNGLERE DAMGA VURMAYA DEVAM EDİYOR

Survivor'da format değişikliğine giderek yarışmaya heyecan katan Acun Ilıcalı, bu hafta da Bizim Hikaye dizisini birincilik koltuğundan indirmeyi başardı.

Tarih : 13 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Acun Ilıcalı'nın Hamlesi Reytinglere Damga Vurmaya Devam Ediyor(7/10)3

Perşembe akşamları Survivor, Bizim Hikaye ve Avlu dizisi arasında yaşanan kıyasıya reyting savaşının galibi belli oldu.

SURVİVOR, BİRİNCİLİK KOLTUĞUNDA

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması birinci sıraya otururken, ikinci sırada FOX'ta ekrana gelen Bizim Hikaye dizisi ve üçüncü sırada ise Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik Survivor'ın, ikincilik Avlu'nun, üçüncülük ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in oldu.

ACUN'UN HAMLESİ İŞE YARADI

Bu sezon reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Survivor'da format değişikliğine giderek yarışamaya heyecan katan Acun Ilıcalı, bunun meyvesini reytinglerde fazlasıyla almaya başladı.

İşte dün akşamın reytingleri;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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