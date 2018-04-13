ACUN ILICALI'NIN HAMLESİ REYTİNGLERE DAMGA VURMAYA DEVAM EDİYOR
Survivor'da format değişikliğine giderek yarışmaya heyecan katan Acun Ilıcalı, bu hafta da Bizim Hikaye dizisini birincilik koltuğundan indirmeyi başardı.
Perşembe akşamları Survivor, Bizim Hikaye ve Avlu dizisi arasında yaşanan kıyasıya reyting savaşının galibi belli oldu.
SURVİVOR, BİRİNCİLİK KOLTUĞUNDA
TV8'de yayınlanan Survivor yarışması birinci sıraya otururken, ikinci sırada FOX'ta ekrana gelen Bizim Hikaye dizisi ve üçüncü sırada ise Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi yer aldı.
AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ
AB'de ise birincilik Survivor'ın, ikincilik Avlu'nun, üçüncülük ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in oldu.
ACUN'UN HAMLESİ İŞE YARADI
Bu sezon reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Survivor'da format değişikliğine giderek yarışamaya heyecan katan Acun Ilıcalı, bunun meyvesini reytinglerde fazlasıyla almaya başladı.
İşte dün akşamın reytingleri;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İki Liderle Ne Konuştuğu Anlatıp Duyurdu: Videoları Putin'e Gönderdim
- Sopayla Bayıltıp Kaçırılmıştı! Liseli Kızın Geleceğini Çalan Sanıklara Tutuksuz Yargılama
- İtirafçı Anlattı! Generallerin Yaverlerini Menfez Paşası Seçmiş
- Son Dakika! Abd-Rusya Restleşmesine Hükümetin Yorumu: İşleri Karmaşık Hale Getirmesinler
- Emekli Aylığını Almak İçin Annesinin Öldüğünü 22 Yıl Gizlemiş
EKONOMİ HABERLERİ
- Tarihi Seviyeye Çıkan Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Yurt Dışından Sipariş Ettiği Kitaptan Fazla Vergi Alınınca Tweet Attı, Bakanlık Vergiyi Düşürdü
- Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel Organına Kokain Süren Başhekim, Sevgilisinin Ölümüne Neden Oldu
- Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
Bu Haberle İlgili Yorumlar