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Acun Ilıcalı'nın Karısıyla Verdiği Romantik Poza, Yarım Milyon Beğeni Geldi

ACUN ILICALI'NIN KARISIYLA VERDİĞİ ROMANTİK POZA, YARIM MİLYON BEĞENİ GELDİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ile romantik pozunu paylaştı. İkilinin fotoğrafları yarım milyona yakın beğeni aldı.

Tarih : 06 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Acun Ilıcalı'nın Karısıyla Verdiği Romantik Poza, Yarım Milyon Beğeni Geldi(8/10)4

Evliliklerinin ardından birlikte çok fazla paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, fotoğraf orucunu bozdu.

BEĞEN BUTONU ÇÖKTÜ

Şeyma, Acun ile çekilen romantik pozunu paylaşır paylaşmaz beğen butonu çöktü. İkilinin fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.

İşte o poz:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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