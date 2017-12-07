TV8,5'u bir adım daha ileriye taşımak için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'nın yılbaşında kapanacağı konuşulan NTV Spor'un çekirdek kadrosunu kendi bünyesine katacağı konuşuluyor.

TV8 kanalını kurduktan sonra projeleriyle ve yarışma programlarıyla ekranlarda fırtına gibi esen Acun Ilıcalı'nın bomba bir karar aldığını söyleniyor. Bu iddiayı ortaya atan ise Posta gazetesi yazarı Mesut Yar.

NTV SPOR'UN KADROSU İÇİN KOLLARI SIVADI

Mesut Yar, bugünkü köşesinde Acun Ilıcalı'nın ikinci kanalı TV8,5'u bir adım daha ileriye götürmek için yılbaşında kapanacağı konuşulan NTV Spor'un çekirdek kadrosunu kendi bünyesine katacağını yazdı.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

Acun Ilıcalı'nın ikinci kanalı TV8,5 için ilginç bir karar aldığını duydum. Yılbaşında NTV Spor kanalının kapanmasıyla birlikte hatırı sayılır bir kadroyu kanala alıp, içeriği tamamen spora odaklayacağı konuşuluyor.

Açıkçası Acun böyle bir operasyonu tam da "Survivor" öncesi tamamlayarak memleket için alternatif bir açık spor kanalı ortaya çıkarabilir.

Maç yayın hakları konusunda hâlâ netleşmemiş durumlar varken, Acun bir kontra atakla tematik kanallar arasındaki yerini zirveye doğru taşır vallahi...

Şimdilik duyum safhasında olan bir şeyi boş yere gazlamayalım ama TV8,5 kendini boks maçlarıyla bile izletiyorsa işin içine futbol başta olmak üzere diğer branşlar girerse bu iş tutar!

Kaynak: haberinburada