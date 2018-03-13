Acun Ilıcalı, Survivor'a katılan 4 yeni ismi Instagram hesabından tanıttı. 4 yarışmacının 2'si gönüllüler takımında diğer 2'si ise All Star'da yarışacak.

Survivor 2018'e dahil olacak olan 4 yeni yarışmacının isimleri belli oldu. Acun Ilıcalı yeni isimleri Instagram paylaşımıyla Survivor hayranlarıyla paylaştı.

ACUN DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor 2018'de ilerleyen günlerde hem ünlüler hem gönüllüler takımına 2'şer isim dahil olacak" demişti. Sonunda dediğini yaptı ve Survivor'a 4 yeni isim daha eklendi.

SURVİVOR'A KATILAN 4 YENİ YARIŞMACI

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni yarışmacıların isimleri ve yarışacakları takımlar ise şöyle:

All Star: Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen.

Gönüllüler: Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun

Kaynak: haberinburada