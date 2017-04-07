ACUN ÜST DEKOLTEDEN HOŞLANMAZ; ANCAK...
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, giydiği kısacık şortlarıyla ilgili "Acun üst dekolteden hoşlanmaz, ancak şortlarıma karışmıyor." dedi.
Bir pozunda kısacık şortuna takipçisi, "Acun hiç kıskanmıyor heralde" dedi, Subaşı'ndan yanıt gecikmedi.
"ACUN ÜST DEKOLTE SEVMEZ"
Şeyma Subaşı, takipçisinin yaptığı yoruma cevapsız kalmadı. Sevgilisi Acun Ilıcalı'nın, şortlarına karışmadığını ancak üst dekolteyi sevmediğini söyledi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar