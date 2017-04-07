Meral Akşener Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti
Ankara-Bingöl Seferini Yapan Uçağa Yıldırım Çarptı
Cumhurbaşkanı Adayını Una Buladılar!
Galatasaray Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor
Otomobil Alacaklar Dikkat! Yeni Düzenleme Yolda...
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! İşten Çıkana Da Tazminat!
Pkk'ya Ait Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Başbakan Yıldırım Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü
Van'da Toprağa Gömülü 122 Kilo Uyuşturucu Bulundu
Plaza Çalışanlarının Daha Fazla Probiyotiğe İhtiyacı Var
Bu Millet Her Zaman Diktatörlere Haddini Bildirmiştir
29 Yaşında 43 Suçtan Aranan Kadın Yakalandı
Elektrikli Taksiler 15 Nisan'da Yollarda
Bağkur Ve Prim Düzenlemesi Haftaya Yasalaşıyor
Teknoloji Devlerinin İlk Ofisleri
Galaxy S8 Sistem Yazılımı İndirilmeye Hazır
Youtube, Mobil Canlı Yayın İçin Şartlarında Esnekliğe Gitti
Yahoo Ve Aol, Oath Adı Altında Birleşiyor
Moto G4 Amazon Prime Exclusive İçin Android Nougat 7.0 Güncellemesi Geliyor
Google Wifi İnternete Ara Vermenize Yardım Ediyor

acun üst dekolteden hoşlanmaz; ancak...

ACUN ÜST DEKOLTEDEN HOŞLANMAZ; ANCAK...

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, giydiği kısacık şortlarıyla ilgili "Acun üst dekolteden hoşlanmaz, ancak şortlarıma karışmıyor." dedi.

Tarih : 07 Nisan 2017, 15:22
Puan Ver : Acun Üst Dekolteden Hoşlanmaz; Ancak...(10/10)7


Bir pozunda kısacık şortuna takipçisi, "Acun hiç kıskanmıyor heralde" dedi, Subaşı'ndan yanıt gecikmedi.



"ACUN ÜST DEKOLTE SEVMEZ"

 Şeyma Subaşı, takipçisinin yaptığı yoruma cevapsız kalmadı. Sevgilisi Acun Ilıcalı'nın, şortlarına karışmadığını ancak üst dekolteyi sevmediğini söyledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Acun  Üst  Dekolteden  Hoşlanmaz;  Ancak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER