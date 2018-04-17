ACUN'UN ALTIN DOKUNUŞU SONRASI SURVİVOR 4 GÜN ÜST ÜSTE REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU
Acun'un All Star takımını kaldırmasının ardından Survivor reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Efsane yarışma geçtiğimiz hafta 4 gün üst üste reytinglerde birinci sıraya oturdu.
Yayına girdiği her dönem reyting rekorları kıran Survivor, Acun son değişikliğiyle 4 gün üst üste reytinglerde birinci oldu.
ÜST ÜSTE 4 GÜN REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU
Hatırlanacağı gibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz ay Survivor All Star'ı dağıtıp gönüllüler takımına dağıtmış ve yarışmayı ünlüler ve gönüllüler takımı olarak ikiye ayırmıştı.
Acun'un yaptığı bu hamle sonrası Survivor reytingleri alt üst etti. Geçtiğimi haftanın reytinglerde 4 gün üst üste birinci oldu.
ACUN SEVİNCİNİ INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Acun sevincini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü televizyoncu paylaşımına "Survivor Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar birinci oldu. 5 yayın gününün 4'ünde bizi zirveye taşıyan izleyicilerimize sonsuz teşekkürler." notunu ekledi.
Kaynak: haberinburada
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