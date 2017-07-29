'Var Mısın Yok Musun' programıyla ünlenen Nursel Ergin, evli iş adamı Murat Akyer ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Akyer, yalanlasa da çift evlilik için ilk adımı attı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı kimin elinden tuttuysa yürüdü gitti. Bu isimlerden biri de Show TV ekranlarında yayınlanan 'Var Mısın Yok Musun' programıyla ünlenen Nursel Ergin oldu. Nursel, işten sonra aşkı da buldu. Evli iş adamı Murat Akyer ile birlikte olduğu iddia edilmiş Akyer eşiyle birlikte yalanlamıştı ancak artık ikili aşklarını saklamıyor.

EVLİLİK YOLUNDAKİ İLK ADIMI ATTI

Bir tane çocuğu bulunan mavi gözlü güzel eşinden boşanmasının ardından aradığı aşkı buldu. Nursel Ergin, evli iş adamı Murat Akyer ile nişanlandı.

MURAT AKYER KİMDİR?

Nursel Ergin ile olan aşkı sonunda netlik kazandı ve artık onlar aşklarını saklamıyor. 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla ünlenen Nursel Ergin'in, iş adamı Murat Akyer ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Eşi Kamer Odabaşı ile birlikte basın açıklaması yapan Murat Akyer ise iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Murat Akyer'in basın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"17.10.2016 Pazartesi günü, Star TV'de yayımlanan 'Duymayan Kalmasın' adlı programda "Nursel'in Mutfağında Yasak Aşk" başlıklı bir haber yayımlanmış olup bu haberde gerçeğe aykırı, incitici ve kişilik haklarımızı ihlal eden bilgi ve ifadelere yer verilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Kamer Odabaşı Akyer'e Şubat 2016 tarihinde teşhisi konulmuş olan 'Lenfoma' hastalığı çok başarılı bir tedavi süreci sonrasında Mayıs 2016 tarihinde tamamen yok olmuş ve kendisi o tarih itibariyle tamamiyle sağlığına kavuşmuştur, tedavi sürecinde Murat Akyer, eşinin ve çocuklarının yanından hiç bir zaman ayrılmamış, bu zorlu süreçte eşine maddi ve manevi yönden gereken her türlü desteği vermiştir. Dolayısıyla Kamer Hanımın hastalığının halen devam etmekte olduğu hususu kesinlikle doğru değildir.

Bu sancılı süreç sonunda taraflar Temmuz 2016'da müştereken ayrılık kararı almışlar, Eylül 2016 tarihinde ise anlaşmalı olarak boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. 26 Ekim tarihine atılı bulunan duruşmada kağıt üzerinde baki olan bu evlilik hukuken de son bulacaktır. Tüm bunların yanı sıra Murat Akyer'in, Nursel Ergin'e Maslak'ta bir rezidans dairesi tuttuğu ve bu dairede onunla birlikte yaşamakta olduğu haberi de hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

İşte nişandan görüntüler:

Kaynak: haberinburada