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Acun'un yerine geçeceği haberlerine noktayı koydu

ACUN'UN YERİNE GEÇECEĞİ HABERLERİNE NOKTAYI KOYDU

'O Ses Türkiye' yarışmasında sunuculuk yapacağı dedikodularına noktayı koyan Gökhan Özoğuz, "Öyle bir şey yok. Acun sunacak programı, ben de teklif gelirse jüri olarak devam edeceğim" dedi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Acun'un Yerine Geçeceği Haberlerine Noktayı Koydu(8/10)4

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki akşam Ortaköy'de aracıyla seyir halindeyken objektiflere takıldı.

ACUN'UN YERİNE Mİ GEÇECEK?

Yeni sezonda Acun llıcalı'nın yerine 'O Ses Türkiye' yarışmasında sunuculuk yapacağı konuşulan Gökhan Özoğuz'dan açıklama geldi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ortaköy'de görüntülenen Athena Gökhan, "Öyle bir şey yok. Acun sunacak programı, ben de teklif gelirse jüri olarak devam edeceğim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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