ADALET BAKANLIĞI, 15 BİN 500 PERSONEL ALACAK
Adalet Bakanlığı, sınavla toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacak.
En yüksek personel alımlarından biri Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, sınavla toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacak. Sınavı kazanarak kamu personeli olmaya hak kazanan kişiler bu yılın sonuna kadar işbaşı yapacak.
"HAKİM VE SAVCI ALIMI DA YAPILACAK"
Personel alımına ilişkin detayları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı. Bu yıl mezun olacak öğrencilerden Kasım, Aralık'ta yeni hakim, savcı alımı düşünüldüğünü belirten Bakan Gül, "Toplamda 15 bin 500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hayatını Kurtaran Polise Tekme Atıp Görevliyi De Isırdı!
- Bar Sahibinin Cesedini Parçalayıp Poşetlere Koymuşlar
- Eşini Ve Ağabeyini Öldürdü, 6 Yıl Sonra Yakalandı
- İstanbul'da Giriş Çıkışlar Tutuldu, Her Yer Didik Didik Aranıyor!
- Abd Konsolosluğu Önünde ''fethullah Gülen'i Getirsinler'' Deyip Kendini Yakmaya Kalktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar