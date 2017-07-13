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Adalet Bakanlığı

ADALET BAKANLIĞI "15 TEMMUZ" BİLANÇOSUNU AÇIKLADI: 50 BİN 510 TUTUKLU VAR

Adalet Bakanlığı, "15 Temmuz" bilançosunu açıkladı: 169 bin 13 kişiye işlem yapıldı, 50 bin 510 tutuklu var.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Adalet Bakanlığı "15 Temmuz" Bilançosunu Açıkladı: 50 Bin 510 Tutuklu Var(5/10)1

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz bilançosunu açıkladı. Darbe soruşturmalarında 169 bin 13 kişi hakkında işlem yapıldı, 50 bin 510 tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında 169 general, 24 vali bulunuyor. 152'si asker 8 bin 87 kişi aranıyor.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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