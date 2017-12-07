ADALET BAKANLIĞINDA FETÖ OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ kapsamında, 2 Adalet Bakanlığı personeli ve 11 Yargıtay personeli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2'si Adalet Bakanlığı personeli, 11'i Yargıtay personeli olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
3 ZANLI ARANIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile 10'u meslekten ihraç edilen, 2 Adalet Bakanlığı ve 11 Yargıtay personeli hakkında gözaltı kararı alındı.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Trump'ın Kudüs Kararı Öncesi, Erdoğan'dan Kritik Telefon Trafiği
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 Yaşındaki Mahkumu Affetti
- Silopi'de Terör Örgütü Pkk'nın Çağrı Merkezi Ortaya Çıkarıldı
- Belini Kırdığı Genç Kıza Tecavüz Eden Sapığın Cezası Onandı
- Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih Gizlice Defnedildi, Cenazeye Sadece 5 Kişi Katıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
- İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
- Mehmet Şimşek: 23 Bin Şirketin Döviz Yükümlülüğünü Sınırlayacağız
- Çalışma Bakanı Müjdeyi Verdi: Kadroya Alınacak Taşeron İşçisine İkramiye Verilecek
- Otomotiv Devi, İnternetten Satış İçin Alibaba İle Anlaştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
- Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
- Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
- Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
- Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil
Bu Haberle İlgili Yorumlar