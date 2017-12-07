Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2'si Adalet Bakanlığı personeli, 11'i Yargıtay personeli olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

3 ZANLI ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile 10'u meslekten ihraç edilen, 2 Adalet Bakanlığı ve 11 Yargıtay personeli hakkında gözaltı kararı alındı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor.

Kaynak: haberinburada