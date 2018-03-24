ADAMSAN SİLERSİN DEDİ, ELON MUSK FACEBOOK SAYFALARINI KAPATTI
SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi iş adamı Elon Musk, Türk takipçisinin "Adamsan Facebook'unu silersin" mesajının ardından Facebook hesaplarını kapattı.
Musk Twitter'daki Türk takipçilerinin "Adamsan silersin" talebi üzerine, şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde sildi.
SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi iş adamı Elon Musk, şirketlerinin Facebook'taki resmi sayfalarını sildi.
Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri Facebook üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyası ağırlık kazanmıştı.
TÜRK TAKİPÇİNİN MESAJINA KAYITSIZ KALAMADI
Musk Twitter'daki Türk takipçilerinin "Adamsan silersin" talebi üzerine, şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde sildi.
Musk SpaceX şirketinin Facebook'ta bir sayfası bulunduğunu bile bilmediğini ve yakında sileceğini söyledi. Musk "Yakında gidecek" dedi.
SAYFALARIN 2,5 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VARDI
Bir başka takipçisi Musk'ın diğer bir şirketi Tesla'nın da Facebook sayfası olduğunu söyleyince "Kötü gözüküyor" yanıtını verdi. Her iki sayfa da bu paylaşımının ardından Facebook'tan kaldırıldı.
Sayfaların silinmeden önce 2,5 milyondan fazla takipçisi vardı.
FACEBOOK İLETİŞİM UYDUSUNU SPACEX FIRLATMIŞTI
Facebook, 2016'da 200 milyon dolardan fazla değere sahip yeni bir iletişim uydusunu SpaceX ile fırlatmak istemişti.
Ancak roket kalkışta patlamış ve uydu da yok olmuştu.
INSTAGRAM'I KULLANMAYA DEVAM EDECEK
Musk ayrıca Facebook'un sahip olduğu Instagram'ı şimdilik kullanmaya devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: haberinburada
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