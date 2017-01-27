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adana da merkezli fetö/pdy operasyonu

ADANA DA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye getirildi.

Tarih : 27 Ocak 2017, 13:42
Puan Ver : Adana Da Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu(9/10)8


 Aralarında Adana Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürü R.D. ve Eski Asayiş Şube Müdürü C.Ş. ile emniyet amiri ve polis memurlarının da bulunduğu 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



KUR'AN-I KERİM'E EL BASTIRILDI



Zanlılardan 33'ünün terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "Bylock"u kullandığı, şüphelilerden bazılarına ise 2009'daki komiserlik sınavı öncesi soru ve cevapların sohbet toplantısında verildiği ve kimseye söylenmemesi için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığı iddia edildi.



2 KİŞİN 'EMNİYET İMAMI' OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ



Adana Emniyet Müdürlüğünce Adana merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY 'ye yönelik operasyonda aralarında halen görevde olan emniyet mensuplarının da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alınmıştı. Firari bir şüpheli de daha sonra yakalanmıştı.Gözaltına alınanlar arasındaki farklı meslek gruplarından iki kişinin ise "emniyet imamı" olduğu ileri sürülmüştü.



 



kaynak:haberler








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