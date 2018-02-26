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Adana Demirspor - İstanbulspor maçına dolu engeli

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINA DOLU ENGELİ

Spor Toto 1. Ligin 24. haftasındaki Adana Demirspor-İstanbulspor maçı, ilk yarı oynandığı sırada şiddetli dolu yağışı nedeniyle tatil edildi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 00:50
Puan Ver : Adana Demirspor - İstanbulspor Maçına Dolu Engeli(7/10)3

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki Adana Demirspor- İstanbulspor maçı, ilk yarı oynandığı sırada şiddetli dolu yağışı nedeniyle tatil edildi.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın 18. dakikasında Adana Demirspor, Sezer Özmen'in attığı golle 1-0 öne geçerken, İstanbulspor 26. dakikada Cajic'in penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. 32. dakikada şiddetli dolu yağışı nedeniyle hakem Özgür Yankaya, karşılaşmaya ara verip, takımları soyunma odasına gönderdi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Yaklaşık 12 dakikalık aradan sonra Özgür Yankaya maçın devam etmesine karar vererek, karşılaşmayı hava atışıyla yeniden başlattı.

Topun zeminde sekmemesi üzerine 34. dakikada maça yeniden ara verildi. Hakem Özgür Yankaya, sahanın çeşitli noktalarında yaptığı kontrolün ardından soyunmasına odasına gitti. Daha sonra maçın tatil edildiği açıklandı.

Karşılaşmanın yarın saat 14.00'te oynanacağı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adana  Demirspor  -  İstanbulspor  Maçına  Dolu  Engeli    haber

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