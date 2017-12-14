ADANA DEMİRSPOR'A FARK ATAN FENER, KUPADA TUR ATLADI
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe Adana Demirspor ile karşılaştı.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24 ve 44'te Fernandao, 57'de Aatıf Chahechouhe, 68'de Mathieu Valbuena kaydetti.
MAÇIN YILDIZI VALBUENA
Fenerbahçe'nin son golünü kaydeden Mathieu Valbuena, diğer gollerin de hazırlayıcısıydı.
Adana Demirspor'un tek sayısı 34'te Theo Mendy'den geldi.
6 MAÇTIR KAZANIYORLAR
Fenerbahçe son 6 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.
Sezona üçüncü teknik direktörü Timuçin Bayazit ile devam eden Adana Demirspor ise son 10 resmi maçında 7 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Mavi-lacivertli ekip son galibiyetini 15 Ekim'de Eskişehirspor karşısında elde etmişti.
Kaynak: haberinburada
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