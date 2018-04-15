Elazığspor ile Adana Demirspor'un karşılaştığı mücadeleye Yiğitcan Erdoğan'ın 70 metreden attığı gol damga vurdu.

Spor Toto 1. Ligde Elazığspor ile Adana Demirspor karşılaştı.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Elazığspor 2-1'lik skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Adana Demirspor'da Yiğitcan Erdoğan 54. dakikada tabelayı değiştiren isim oldu. 65 ve 70. dakikalarda Lamine Diarra, Elazığspor'un gollerini kaydetti.

YAKLAŞIK 70 METREDEN FİLELERİ HAVALANDIRDI

Adana Demirspor'da Yiğitcan Erdoğan, yaklaşık 70 metreden attığı golle maça damga vuran isim oldu

Alınan bu sonucun ardından Elazığspor puanını 47'ye yükseltti. Adana Demirspor ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasonda Elazığspor sahasında Adanaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor evinde Erzurumspor'u konuk edecek.

Kaynak: haberinburada