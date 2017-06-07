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ADANA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI


ADANA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
Tarih : 07 Haziran 2017, 09:24
Puan Ver : Adana Merkezli Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı(5/10)4


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik Adana, Bursa, Niğde ve Karaman'da daha önceden belirlenen 29 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.



Operasyonda aralarında öğretmenlerinde bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Zanlılar arasında, FETÖ'nün  iletişim ağı  olan ‘Bylock' kullananlarında olduğu öğrenildi. Öte yandan, firari olan 9 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








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