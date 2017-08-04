Adana'da Otogarı'nın klimalı bekleme salonları, sıcak havanın etkili olduğu kentte kalacak yer sorunu yaşayan Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapıyor.

YERLERDE YATIYORLAR

Merkez Seyhan ilçesimdeki otogarın bekleme salonuna nem oranının yüzde 80'e kadar çıktığı gece saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte gelen Suriyeli sığınmacılar, yerlere ve oturma alanlarına yatarak geceyi burada geçirmeye çalışıyor. Yanlarındaki bavullarla eşyalarını taşıyan ve kendilerini otobüs bekleyen yolcu gibi gösteren sığınmacılar, klimalı ortamda geceyi geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

DAHA ÖNCE YİNE GÜNDEME GELMİŞ, HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLMİŞLERDİ

2013 ve 2014 yıllarında Adana Otogarı'nda kaldıkları tespit edilen evsizlerden 65 yaş üstü olanlar huzurevine, bazıları da otellere yerleştirilmişti.

İşte Suriyelilerin Adana Otogarı'ndaki yürek burkan görüntüleri:

Kaynak: haberinburada