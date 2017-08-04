ADANA OTOGARI SICAKTAN KAÇAN SURİYELİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Adana'da kalacak yeri olmaya Suriyeliler, sıcak havalardan kaçmak için otogarda yatıp kalkmaya başladı. Klimayla serinlemeye çalışan onlarca kişinin görüntüsü yürek burktu.
Adana'da Otogarı'nın klimalı bekleme salonları, sıcak havanın etkili olduğu kentte kalacak yer sorunu yaşayan Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapıyor.
YERLERDE YATIYORLAR
Merkez Seyhan ilçesimdeki otogarın bekleme salonuna nem oranının yüzde 80'e kadar çıktığı gece saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte gelen Suriyeli sığınmacılar, yerlere ve oturma alanlarına yatarak geceyi burada geçirmeye çalışıyor. Yanlarındaki bavullarla eşyalarını taşıyan ve kendilerini otobüs bekleyen yolcu gibi gösteren sığınmacılar, klimalı ortamda geceyi geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
DAHA ÖNCE YİNE GÜNDEME GELMİŞ, HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLMİŞLERDİ
2013 ve 2014 yıllarında Adana Otogarı'nda kaldıkları tespit edilen evsizlerden 65 yaş üstü olanlar huzurevine, bazıları da otellere yerleştirilmişti.
İşte Suriyelilerin Adana Otogarı'ndaki yürek burkan görüntüleri:
Kaynak: haberinburada
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