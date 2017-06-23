ADANA'DA 500 POLİSLE PKK/KCK OPERASYONU: 31 GÖZALTI
Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir kadın ise çocuğuyla birlikte gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, PKK/KCK'ya yönelik daha önceden belirlenen 45 adrese 500 polisle eş zamanlı baskın yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin demir kapıları, özel hareket timleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi.
Özel harekat timlerinin uzun namlulu silahlarla aldığı güvenlik önlemi altında evlerde arama yapan TEM ekipleri, PKK/KCK adına eylemlerde bulunan, aralarında kadınlarında olduğu 31 kişiyi gözaltına aldı. sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
kaynak:milliyet
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