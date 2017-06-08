Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak

adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

Adana'da, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 38 yaşındaki Gökhan K. yaralandı. Vücuduna iki yerinden bıçak darbesi alarak kan kaybeden Gökhan K. tedavi altına alındı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 10:50
Puan Ver : Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı(5/10)2


Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi 66017 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yakınlarındayken, mahalle arasında karşılaştığı Fırat A. ile Gökhan K. arasından nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fırat A., Gökhan K.'yı iki yerinden bıçakladı. Daha sonra Gökhan K. kanlar içinde evine gitti. Gökhan K.'nın ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Gökhan K.'yı Adana Devlet Hastanesine kaldırdı. Gökhan K. aşırı kan kaybettiği için tedavi altına alındı.

  Olay yerinde, Gökhan K.'nın eşi sinir krizi geçirirken, gözyaşlarına hakim olamadı. Mahalledeki komşuları acılı eşi sakinleştirmekte güçlük çekti.

  Polis olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışmalarına devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Adana  Da  Bıçaklı  Kavga  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER