İncir Çekirdeğini Doldurmaz Deyimini Yaptığı Tespihle Yıkıp Geçti
Ticari Binalar Ve Konutlar Otoparka Çevrilebilecek
Ankara'da Ağustos Ayı Boyunca, Açık Alanlarda Eylem Yapmak Yasaklandı
Dövme Sildirmek İsteyen İki Bankacı Yandı
Euro 4.1871 Lira İle Tarihi Zirveye Çıktı
Whatsapp'a Da Onaylanmış Hesap Özelliği Geliyor
Arap Krizi Türkiye Turizmini Teğet Geçti
Suriyeli 2 Minik Kardeş Peş Peşe Öldü
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Mariah Carey'nin Kiloları, Dansçılarını Terletti
Stuttgart 2018'de Dizel Otomobiller Yasaklandı!
Araç Sahipleri Dikkat! Pompada Büyük Zam
Açıkken Televizyon, Kapatıldığında Sanat Eseri
Samsung Galaxy C7 2017 Resmen Doğrulandı
Moto X4'ün Renk Seçenekleri Belli Oldu
Amarok Ailesinin En Genç Üyesini V6 Tdı 550'yi Tanıttı
Mhp'de Meral Akşener'in Partisi İçin 625 İstifa
Ünlü Şarkıcı İrem Derici Hastaneye Kaldırıldı
Kritik Yaş'ta Albaylara Terfi Yolu Göründü
Yeğeninin Kafasını Kesip Parçalayan Cani, Acılı Eşe Sarılıp Teselli Etmiş: Kim Yapmış Gülüm
İğrenç Pazarlığın Diyalogları Ortaya Çıktı: Böbreğini Satma Gel Konsomatris Ol

ADANA'DA BOMBA İMHA EKİBİNİ ŞOKE EDEN TEPKİ: PATLAYACAKSA BEN PATLATAYIM


Adana'da Bomba İmha Ekibini Şoke Eden Tepki: Patlayacaksa Ben Patlatayım
Tarih : 02 Ağustos 2017, 08:20
Puan Ver : Adana'da Bomba İmha Ekibini Şoke Eden Tepki: Patlayacaksa Ben Patlatayım(10/10)6

Adana'nın Çukurova ilçesinde, aldıkları şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleriyle bir esnaf arasında tartışma çıktı. Toros Mahallesi'ndeki bir sokakta şüpheli paket gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, paketin bulunduğu yerin karşısında iş yeri olduğunu iddia eden bir esnaf, olay yerine geldi. Bomba imha ekiplerine tepki gösteren esnaf, paketi bulunduğu yerden kaldırmak istedi.

'ONDA BİR ŞEY YOK'

Ekiplerle esnaf arasında yaşanan kısa süreli tartışmada, söz konusu kişi, "Patlayacaksa ben patlatayım. Burayı patlatırsanız esnaf kalmaz burada, onda bir şey yok, ben gideyim üzerine yatayım." diyerek polislere tepki gösterdi. Ekipler, bu kişiyi olay yerinden uzaklaştırarak çalışmalarına devam etti. Cihazla yapılan inceleme sonunda açılan paketten iç içe geçirilmiş çok sayıda poşet çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adana  Da  Bomba  İmha  Ekibini  Şoke  Eden  Tepki  Patlayacaksa  Ben  Patlatayım  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER