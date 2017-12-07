Medipol Başakşehir Taraftarından Filistin'e Destek
Samsunspor'da Büyük Deprem! 10 Futbolcu Tff'ye Başvurdu
Benzine 14 Kuruş İndirim Geldi
Fenerbahçe'de Alper Potuk Bursaspor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim, Pfdk'ya Sevk Edildi
Sivassporlu Ndinga: 3-4 Sene Önce Galatasaray Beni Transfer Etmek İstedi
Bitcoin, 15 Bin Doları Aşarak Tarihi Rekor Kırdı
Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu
Fenerbahçe Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı
Filistin'de Tansiyon Yüksek! İsrail Polisi Saldırdı: 49 Yaralı
Leipzig-Beşiktaş Maçında Alman Taraftar, Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Fatih Terim İle İlk Görüşme Gerçekleşti! İşte Verdiği Cevap
Rafael Nadal'a Göre Tarihin En Büyüğü Roger Federer
Başbakan Yıldırım: Vergi Reformunu Yapacağız
Asgari Ücretliye Maaş Koruması! Vergi Kesintileri Agi'ye Eklenecek
Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
Spk, 8 Foreks Sitesini Kapattı
Brüksel Euro 2020 Hakkını Kaybetti
Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan Restini Böyle Gördü
Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor

Adana'da DEAŞ Operasyonu: 12 Suriyeliye Gözaltı

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 SURİYELİYE GÖZALTI

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 12 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : Adana'da Deaş Operasyonu: 12 Suriyeliye Gözaltı(5/10)1

Adana'da DEAŞ yönelik yapılan operasyonda 12 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan Suriyelilerin çatışma bölgelerine mühimmat temin ettiği öğrenildi.

14 ADRESE OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri şafak vakti Suriye uyruklu DEAŞ'lılara yönelik operasyon başlattı. Daha öncede belirlenen 14 adrese düzenlenen operasyonda Özel Harekat timleri, söz konusu şahıslarının evlerine koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Yapılan operasyonda 12 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

ELEMAN VE MÜHİMMAT TEMİN EDİYORLAR ŞÜPHESİ

Gözaltına alınan vatandaşların, Suriye'deki çatışma bölgelerinde irtibat halinde olduğu, DEAŞ eleman desteği sağladığı ve çatışma bölgelerine mühimmat temin ettiği öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adana  Da  Deaş  Operasyonu  12  Suriyeliye  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER