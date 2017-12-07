ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 SURİYELİYE GÖZALTI
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 12 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.
Adana'da DEAŞ yönelik yapılan operasyonda 12 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan Suriyelilerin çatışma bölgelerine mühimmat temin ettiği öğrenildi.
14 ADRESE OPERASYON
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri şafak vakti Suriye uyruklu DEAŞ'lılara yönelik operasyon başlattı. Daha öncede belirlenen 14 adrese düzenlenen operasyonda Özel Harekat timleri, söz konusu şahıslarının evlerine koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Yapılan operasyonda 12 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.
ELEMAN VE MÜHİMMAT TEMİN EDİYORLAR ŞÜPHESİ
Gözaltına alınan vatandaşların, Suriye'deki çatışma bölgelerinde irtibat halinde olduğu, DEAŞ eleman desteği sağladığı ve çatışma bölgelerine mühimmat temin ettiği öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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