İstanbul Valisi Şahin: Beşiktaş Saldırısının Organizatörü Yakalandı
Tünelde Şov Yapan Motosikletli Genç Felaketten Kıl Payı Kurtuldu
Erdoğan'a Suikast Düzenleyen Fetö'cüler Mahkemeye 'hero' Yazılı Tişörtle Geldi
Fenerbahçe, Manchester City'de Forma Giyen Bony İle Anlaştı
Arabanın Vites Kutusundan Yılan Çıktı
Erdoğan'la Röportaj Yapan Bbc Muhabirinden Övgü Dolu Sözler
Mahalleli Personelleri Rehin Aldı, Devreye Polis Girdi
Abd'nin Ardından Almanya'dan Da 15 Temmuz Uyarısı: Kalabalıktan Uzak Durun
Fenerbahçe'yi Mesut Edecek
Dünyanın Beklediği Boks Maçı Öncesinde Mayweather İle Mcgregor Karşı Karşıya Geldi
Super Mario Run Hayal Kırıklığı Yaratmaya Devam Ediyor
Valve, Rekor Sayıda Steam Kullanıcısını Banladı!
Motogp 17 Bu Hafta Raflardaki Yerini Alacak
13 Milyon Euro'ya Roma'ya Giden Cengiz Ünder, Başakşehir'den Ayrıldı
Lg V30 İşte Böyle Görünecek!
Adana'da Deaş'ın 'meydan' Grubuna Vurgun: 5 Gözaltı
Fetö'nün Yeni Finans Kaynağı Work And Travel
Son Dakika! Yapımcı Ve Yönetmen Ali Avcı, Fetö'den Gözaltına Alındı
Almanya'dan Ayrılan Hamit, Süper Lig'e Dönüyor
Hukuk Ve Vergi Şirketi Andersen Global, Türkiye'de Faaliyete Başlıyor

ADANA'DA DEAŞ'IN 'MEYDAN' GRUBUNA VURGUN: 5 GÖZALTI


Adana'da DEAŞ'ın 'Meydan' Grubuna Vurgun: 5 Gözaltı
Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Adana'da Deaş'ın 'meydan' Grubuna Vurgun: 5 Gözaltı(5/10)1

Adana'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Konya'da düzenlenen operasyon sonucunda bir hücre evinde 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği olaydaki örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

Konya'nın Meram İlçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir hücre evinde 5 terörist ölü olarak ele geçirildiği olayda, örgüt üyelerinin Adana bağlantılı olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği (TEM) ekipleri, önceden belirlenen 10 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi

'MEYDAN'CILARA VURGUN

Özel Hareket polislerinle desteği ile düzenlenen operasyonda teröristlerin evlerinin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Polisler evin içinde didik didik arama yaparken, şahısları yerlere yatırdı. Düzenlenen operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü adına 'Meydan grubu adı altında faaliyet' sürdüren 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Firari konumundaki 5 şahıs aranıyor.

İşte operasyondan kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adana  Da  Deaş  In    Meydan    Grubuna  Vurgun  5  Gözaltı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER