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adana'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

ADANA'DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Adana'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 15:06
Puan Ver : Adana'da Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı(9/10)10


D-400 karayolunda Bülent Barut yönetimindeki 01 ETD 77 plakalı otomobil, Kürkçüler mevkisinde Yakup Ökten'in kullandığı 72 AY 919 plakalı kamyonla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, sürücü Ökten ve araçlardaki yolcular yola savruldu.



Otomobilde sıkışan sürücü Barut ile bir kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



İki yaralı kız çocuğunu çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.



 



kaynak:haber7








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