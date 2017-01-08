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Adana'da Kumar Operasyonu
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adana'da kumar operasyonu

ADANA'DA KUMAR OPERASYONU

Adana'da polisin bir lokale düzenlediği baskında kumar oynadıkları belirlenen 169 kişiye 209'ar lira idari para cezası verdi.

Tarih : 08 Ocak 2017, 15:37
Puan Ver : Adana'da Kumar Operasyonu(10/10)12


Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen 'Mithatpaşa Mahallesi Esnafları Sporcu Sevenler ve İletişim Derneği' lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı.



Harekete geçen polis, lokale yaptığı baskında tombala tabir edilen kumar oynayanları suç üstü yakaladı. Kumar oynatan 4 şüpheli mührü kaldırmaktan ve kumar oynatmaktan gözaltına alınırken kumar oynayan 169 kişiye ise 'Kabahatler Kanunu'na göre 209'ar lira idari para cezası verildi. Polisin işleminin ardından lokal yeniden mühürlendi.



 



 



 



 



kaynak:sabah






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