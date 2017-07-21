Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'ndeki Rakibi Sturm Graz Oldu
Melo, Galatasaray Gol Yeyince Türkçe Küfürleri Tek Tek Sıraladı
Caner Taslaman Ve Ebubekir Sifil Arasında Habertürk Canlı Yayınında Deve İdrarı Tartışması
Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu Kavgasında Terim'in Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı
Son Dakika! Tbmm İç Tüzük Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi
Avrupa'dan Elenen Tudor'un Açıklamaları Herkesi Şaşırttı
Adana'da Mobilya Fabrikası Yandı, Vatandaş Film Gibi İzleyip Canlı Yayın Yaptı
Östersunds Teknik Direktörü: Galatasaray Eşleşmesi Rüya Gibiydi
Galatasaraylı Taraftarlar, Protokol Tribününü Esir Aldı, Polis Müdahale Etti
İsrail Polisi, Mescid-İ Aksa Kapısındaki Müslümanlara Saldırdı
Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi'nden Elendi
Elenmeyi Hazmedemeyen Galatasaraylılar Birbirine Girdi
Tt Arena, Hep Bir Ağızdan Aynı Sözlerle İnledi
Çinli Robot Sanbot Türkiye'de! Her An İş Arkadaşınız Olabilir
Başakşehir'den Cimbom'a Gönderme: Taraftarlarınıza Kapımız Açık
Gs'li Bir Taraftar, Takımının Elenmesinin Ardından Passolig Kartını Yaktı
Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti
Alkollü Araç Kullanmaktan Vazgeçmeyince Ehliyetine 10 Yıl El Konuldu
Igor Tudor, Türk Telekom Stadı’Nda Hayatının Şokunu Yaşadı
2 Jöh Timi Kabus Gibi Çöktü! Pkknın Bölge Sorumlusu Agir De Öldürüldü

Adana'da Mobilya Fabrikası Yandı, Vatandaş Film Gibi İzleyip Canlı Yayın Yaptı

ADANA'DA MOBİLYA FABRİKASI YANDI, VATANDAŞ FİLM GİBİ İZLEYİP CANLI YAYIN YAPTI

Adana'da hazır mutfak ve ev mobilyaları üreten fabrikanın boya deposunda yangın çıktı. Alevlerin geceyi böldüğü yangında fabrika kül oldu. Bu anlarda bir vatandaş yangını sosyal medyadan canlı yayınladı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 00:40
Puan Ver : Adana'da Mobilya Fabrikası Yandı, Vatandaş Film Gibi İzleyip Canlı Yayın Yaptı(6/10)2

Adana'da gecenin karanlığını aydınlatan bu kez ışıklar değil alevler oldu. Yüreğir ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın imalathaneyi kullanılamaz hale getirdi.

3 BİN METREKARELİK MOBİLYA FABRİKASINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik mobilya fabrikasının boya deposunda çıktı. Mesainin bittiği saatte fabrikadan dumanların yükseldiğini gören site bekçisi, itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi.

BOYA VE TİNER YANGINI BÜYÜTTÜ

Depodaki boya ve tinerlerin hızla alev almasıyla yangın, tüm fabrikayı sardı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, köpüklü su sıkarak yangına müdahale etti. Merdivenli araçla hem yukarıdan hem de aşağıdan alevlerle mücadele eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmekte zorlanırken, su biten itfaiye araçlarına ise defalarca tankerlerde takviye yapıldı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

FİLM GİBİ İZLEDİLER, CEP TELEFONU İLE CANLI YAYIN YAPTILAR

İtfaiye ekipleri ve fabrika çalışanlarının yangını söndürmek için sarf ederken, alevleri görüp olay yerine gelen vatandaşlar ise çalışmaları film gibi izlediler. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla Facebook üzerinden yangını canlı olarak arkadaşlarına izlettiler. İtfaiye ekipleri, soğutma işlemini tamamladıktan sonra yangının kesin çıkış nedenini bulmak için çalışma başlatacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adana  Da  Mobilya  Fabrikası  Yandı  Vatandaş  Film  Gibi  İzleyip  Canlı  Yayın  
Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER