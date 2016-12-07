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ADANA'DA NARKO-TERÖR OPERASYONU


ADANA'DA NARKO-TERÖR OPERASYONU
Tarih : 07 Aralık 2016, 12:06
Puan Ver : Adana'da Narko-Terör Operasyonu(9/10)11


Adana'da 300 polis ile bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Şakirpaşa Caddesi ve ara sokaklara şok baskın düzenlendi. Operasyonda 6 torbacı uyuşturucu satarken yakalandı.



  Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle, Uyuşturucuyla Mücadele, Asayiş Şube, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerine bağlı yaklaşık 300 polis, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'ne şok baskın yaptı. Özel Harekat polisi caddenin giriş ve çıkışında önlem alırken, Çevik Kuvvet ekipleri de  TOMA'larla tedbir aldı. Terör ve Asayiş Şubesi ekipleri ise cadde üzerinde araç ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Bu arada Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ara sokaklara girerek uyuşturucu tacirlerine şok baskınlar yaptı. Baskın sırasında polis 6 torbacıyı uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Kaçmak isteyen şüpheliler, kısa sürede polis tarafından etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 50 fişek esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Adana  Da  Narko-Terör  Operasyonu    haber

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