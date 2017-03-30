

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve asayiş polisleri olmak üzere bin polis, yasa dışı gösterilerin yapıldığı Küçükkırım, 6 Ocak, Belediye Evleri başta olmak üzere 9 ayrı mahallede narkoterör operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve uzun namlulu silahlı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.







kaynak:sabah