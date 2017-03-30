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adana'da narkoterör operasyonu: 7 gözaltı

ADANA'DA NARKOTERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis, terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallelerde narkoterör uygulaması yaptı.

Tarih : 30 Mart 2017, 10:04
Puan Ver : Adana'da Narkoterör Operasyonu: 7 Gözaltı(9/10)8


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve asayiş polisleri olmak üzere bin polis, yasa dışı gösterilerin yapıldığı Küçükkırım, 6 Ocak, Belediye Evleri başta olmak üzere 9 ayrı mahallede narkoterör operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve uzun namlulu silahlı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.



 



kaynak:sabah








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