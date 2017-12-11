ADANA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN TÜM LASTİKLERİ ÇALINDI
Adana'da park halindeki otomobilin tüm lastikleri çalındı. Otomobilin sahibi ise aracını gördüğünde şok yaşadı.
Adana'da park halindeki otomobilin tüm lastikleri çalındı.
4 LASTİĞİ DE ÇALMIŞLAR
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Latif Yarım, işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda park halindeki 01 YL 590 plakalı otomobilini 4 lastiği de çalınmış ve kütüklerin üzerine bırakılmış halde buldu.
HALEN TAKSİTLERİNİ ÖDÜYOR
Yarım'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yarım, yaptığı açıklamada, aracını 10 ay önce bayiden sıfır kilometredeyken aldığını ve halen taksitlerini ödediğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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