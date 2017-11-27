Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, ASKİ Müdürlüğü'ne ait içme suyu ana hat borusunun yüksek basınçla patlaması sonucu, yolda göçük ve taşkın oluştu.

YOLUN ORTASINDA OLUŞAN GÖLE DÜŞTÜ

Bu sırada yoldan geçen Levent Göler'in idaresindeki 34 LG 8812 plakalı otomobil, açılan göçüğe düştü.

Göler, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, haber verilmesi üzerine ASKİ yetkilileri ana boru hattına gelen suyu kesti, bölgeye iş makineleri sevk edildi.

AMBULANSA YOL VERMEK İSTERKEN SULARA GÖMÜLDÜ

Yolun sağından gittiği sırada arkadan gelen ambulansa yol vermek için şerit değiştirince içi su ile dolan çukura düştüğünü belirten Göler, "Su birikintisi vardı. Tereddüt ettim geçip geçmemek konusunda. Kaldırım gibi görünüyordu. Hafiften ilerleyince sonrasını siz de gördünüz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

BELEDİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yolu kaplayan su kısa sürede tahliye edilirken, çukura düşen otomobil de iş makineleri yardımıyla çıkartıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, patlayan boruyu değiştirip, çöken yolu onarmak için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: haberinburada