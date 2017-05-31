ADANA'DA PKK OPERASYONU: 16 GÖZALTI
Adana'da terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüt adına mahallelerdeki korsan gösterileri düzenleyen kişilere yönelik Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabahın ilk saatlerinde çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin demir kapıları, özel harekat timleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi.
Özel harekat timlerinin uzun namlulu silahlarla aldığı güvenlik önlemleri altında evlerde arama yapan TEM ekipleri, 7'si kadın 16 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
kaynak:sabah
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