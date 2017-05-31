Pkk'lı 'sofi Fırat' Pyd'de 'şakir Ali' Kod Adıyla Ortaya Çıktı
Katar'da Suudi Arabistan Vatandaşının Cenazesi Ortada Kaldı!
Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı

ADANA'DA PKK OPERASYONU: 16 GÖZALTI


ADANA'DA PKK OPERASYONU: 16 GÖZALTI
Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:37
Puan Ver : Adana'da Pkk Operasyonu: 16 Gözaltı(10/10)11


Adana'da terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüt adına mahallelerdeki korsan gösterileri düzenleyen kişilere yönelik Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabahın ilk saatlerinde çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin demir kapıları, özel harekat timleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi.



Özel harekat timlerinin uzun namlulu silahlarla aldığı güvenlik önlemleri altında evlerde arama yapan TEM ekipleri, 7'si kadın 16 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Adana  Da  Pkk  Operasyonu  16  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER