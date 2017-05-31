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adana'da pkk'nın dağ kadrosuna operasyon

ADANA'DA PKK'NIN DAĞ KADROSUNA OPERASYON

Mahallelerdeki korsan gösterileri organize eden ve terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılıp geri dönen kişilere yönelik operasyonda 7'si kadın 16 şüpheli yakalandı.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:57
Puan Ver : Adana'da Pkk'nın Dağ Kadrosuna Operasyon(8/10)10


Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16  şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde belirlenen 20  adrese şafak vakti operasyon düzenledi.



Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Özel  Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, söz konusu adreslerin  çevrelerinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.



 



kaynak:milliyet








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