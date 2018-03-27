Adana'da Çiftlik Bank sistemine katılıp 1 Milyon 653 bin lira yatırdıklarını söyleyen 53 kişi polise başvuruda bulundu.

Adana'da, 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sisteme katılıp, mağdur olan 53 kişi, yatırdıkları paraları alabilmek için polise başvurdu.

PARA YATIRAN 53 KİŞİ, POLİSE BAŞVURDU

Çiftlik Bank'la ilgili operasyonlar sürdürülürken, Adana'da, şirketin CEO'su Mehmet Aydın'ın hesabına internet üzerinden para yatırdıklarını söyleyen 53 kişi, polise başvurup şikayetçi oldu.

53 KİŞİ, 1,5 MİLYON YATIRMIŞ

Emniyetteki kayıtlara göre, 53 kişi tarafından 'Çiftlik Bank' hesaplarına, farklı tarihlerde toplam 1 milyon 653 bin lira yatırıldı.

İLK BAŞLARDA KAZANDIKLARINI DİLE GETİRDİLER

Polise başvurularında, ilk zamanlarda sistem üzerinden para kazandıklarını belirten mağdurlara toplam 653 bin liranın ödendiği kaydedildi. Mağdurların geri kalan paralarını istediği ve Mehmet Aydın'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada