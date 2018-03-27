ADANA'DA SADECE 53 KİŞİ, ÇİFTLİK BANK'A 1,5 MİLYON YATIRMIŞ
Adana'da Çiftlik Bank sistemine katılıp 1 Milyon 653 bin lira yatırdıklarını söyleyen 53 kişi polise başvuruda bulundu.
Adana'da, 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sisteme katılıp, mağdur olan 53 kişi, yatırdıkları paraları alabilmek için polise başvurdu.
PARA YATIRAN 53 KİŞİ, POLİSE BAŞVURDU
Çiftlik Bank'la ilgili operasyonlar sürdürülürken, Adana'da, şirketin CEO'su Mehmet Aydın'ın hesabına internet üzerinden para yatırdıklarını söyleyen 53 kişi, polise başvurup şikayetçi oldu.
53 KİŞİ, 1,5 MİLYON YATIRMIŞ
Emniyetteki kayıtlara göre, 53 kişi tarafından 'Çiftlik Bank' hesaplarına, farklı tarihlerde toplam 1 milyon 653 bin lira yatırıldı.
İLK BAŞLARDA KAZANDIKLARINI DİLE GETİRDİLER
Polise başvurularında, ilk zamanlarda sistem üzerinden para kazandıklarını belirten mağdurlara toplam 653 bin liranın ödendiği kaydedildi. Mağdurların geri kalan paralarını istediği ve Mehmet Aydın'dan şikayetçi olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İftira Atıp 17'lik Gencin Ölümüne Neden Olan Kız Gözaltında
- Onlarca Yunus Karaya Vurarak Can Verdi
- Hırsız Balkondan Girdi, Uyuyan Kadının Boynundan Kolyesini Kopardı! Kamera Kayıttaydı
- Avm Faciasından Kahreden Detay! Mesaj Atmışlar: Anne-Baba Yanıyoruz
- Soma Maden Faciası Davasında Mahkeme Sabotaj İddialarına İtibar Etmedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yıllarca Boş Sanılan Mezarın İçinden Mumya Çıktı
- Avm Yangının Altından İhmal Ve Rüşvet Çıktı, Halk Sokaklara Döküldü
- Öğrencisi İle Basılan Öğretmenin Mesajları Ortaya Çıktı: Tüm Gün Seninle İlişkiye Girmek İstiyorum
- Abd Okullarındaki Irkçı Ayrımcılığın Seyrini Değiştiren İsim Hayatını Kaybetti
- Papazlar 608 Bin Dolar Bağış Parasını Çalıp Lüks Hayat Yaşadılar
Bu Haberle İlgili Yorumlar