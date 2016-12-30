ADANA'DA SICAK SAATLER: 600 POLİS OPERASYONDA
Adana'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 600 polis'le 40 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda özel harekat ve polis helikopteri havadan destek verdi.
Operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar