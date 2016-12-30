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Adana'da Sıcak Saatler: 600 Polis Operasyonda
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adana'da sıcak saatler: 600 polis operasyonda

ADANA'DA SICAK SAATLER: 600 POLİS OPERASYONDA

Adana'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 30 Aralık 2016, 09:29
Puan Ver : Adana'da Sıcak Saatler: 600 Polis Operasyonda(10/10)11


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 600 polis'le 40 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda özel harekat ve polis helikopteri havadan destek verdi.



Operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah








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