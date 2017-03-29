ADANA'DA SİLAHLI SALDIRI: 5 ÖLÜ
Adana'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişi öldü.
Adana'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişi öldü. Kozan ilçesi Çokak Mahallesi'nde Hüseyin Doğan'a ait eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Olayda Hüseyin Doğan'ın (43) yanı sıra 8 yaşındaki oğlu Hakkı ve kardeşi Mehmet Doğan (38) ile Doğan kardeşlerin dini nikâhlı eşleri Ayşe Ayrancı ve Fatma Yavuz hayatını kaybetti.
kaynak:sabah
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