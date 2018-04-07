ADANA'DA SIRADAN BİR GÜN! SU KANALINDA AT ARABASIYLA GEZİNTİYE ÇIKTILAR
Adana'da at arabasıyla su kanalında giden iki kişinin görüntüleri sosyal medyayı salladı. Amatör kamera tarafından kaydedilen videoda iki kişinin at arabasıyla su kanalında yolculuk yaptığı görülüyor.
Adana, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın heyecanını yaşarken sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, karnavalı gölgede bırakacak cinsten. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüde iki kişinin at arabasıyla su kanalında yolculuk yaptığı görülüyor. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan video, 'Adana'da sıradan bir gün' olarak yorumlandı.
KANALA NASIL GİRDİKLERİ MERAK KONUSU
Kuvvetli akıntının da etkisiyle atın zorlanmadığı, arabanın suya gömülü olması nedeniyle hiç görülmediği, üzerindeki iki kişinin ise dizlerine kadar suya gömülü oldukları gözlendi. Sulama kanalı üzerindeki köprünün altından da geçen at arabası ve üzerindeki kişilerin kanala nasıl girdikleri ve nerede çıktıkları merak konusu oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Polis, Drone İle Fuhuş Operasyonu Yaptı, Tomar Tomar Para Buldu
- Tsk Konvoyu, İdlib'de 9. Gözlem Noktasını Kurmak Üzere Morik Bölgesine İntikal Etti
- İdo Tatlıses Sevgilisine Kızdı, Hıncını Arabanın Camından Çıkardı
- Vali'nin Ayağına Kadar Gelip Gitme Dediği Mehmetçik Şehit Düştü
- Seyir Halindeki Taksi Cayır Cayır Yandı! O Anlar Kameraya Yansıdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukken Ailesini Kaybeden Adamı 19 Yaşına Kadar Kurtlar Yetiştirdi
- Yaşlı Adam Cinsel Organına 90 Santimlik Telefon Kablosu Soktu
- Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
- 4 Kadını Birden İdare Eden Kazanova, Hepsinden Aynı Anda Dayak Yedi
- Fenalaşan Valiye İlk Yardım İçin Sumo Ringine Giren Kadınlar Zorla Dışarı Çıkarıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar