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adana'da sudan cinayet

ADANA'DA SUDAN CİNAYET

Adana'da suda "zehir" olduğunu ileri sürerek gece sabaha kadar ortak kullandıkları suyu açan bir kişi, içme suyu vanasını kapatan komşusunu tabancayla öldürüp polise teslim oldu.

Tarih : 12 Aralık 2016, 15:46
Puan Ver : Adana'da Sudan Cinayet(5/10)7


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi, 58234 Sokak 9 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı müstakil bir evin birinci katını Mehmet Sadi Can, ikinci katını ise Bekir Os (64) bir süre önce kiraladı. Müstakil evde bir tek su sayacı olduğu için kiracılar içme suyunu ortak kullanıp ücretini de ortak ödüyorlardı. Bekir Os, suda "zehir" olduğunu ileri sürerek suyu gece sabaha kadar açık bırakmaya başladı.



FATURA FAZLA GELİNCE VANAYI KAPATTI





Bunun üzerine alt kattaki kiracı Can, su faturası fazla geldiği için geceleri vanayı kapatmaya başladı. Bu nedenle iki kiracı arasında zaman zaman tartışma çıktı. Dün gece de Bekir Os yine gece suyu açıp yattı. Ancak Can fatura kabarık gelmesin diyerek vanayı kapattı. Bu duruma sinirlenen Bekir Os, gece yarısı yatağından kalkıp elinde tabancasıyla alt kata inerek Can'a 6 el ateş edip kaçtı. Silah seslerine uyanan komşular durumu polise bildirip ambulans çağırdı. Mehmet Sadi Can olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



"KOMŞUMU SUDAN SEBEP İÇİN VURDUM"



Bekir Os ise bir süre sonra Adana Valiliği'nde görevli polislerin yanına giderek, "Ben komşumu sudan sebep için vurdum" dedi. Polisler cinayet ekiplerine haber verdi. Valiliğe gelen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.



Bu arada hastaneye kaldırılan Can ise hayatını kaybetti. Can'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Can'ın komşusu Mahmut Küçük, iki komşu arasında su tartışması yaşandığını belirterek, "Bekir Os suda zehir var diye her gece suyu açtı. Tek vana olduğu için su faturası kabarık geldiğinden Mehmet Sadi Can ise sürekli vanayı kapatıyordu. Dün gece de bu nedenle çıkan tartışmada Bekir Os, Can'ı vurup öldürmüş" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Adana  Da  Sudan  Cinayet    haber

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