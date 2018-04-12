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Adana'da tır ile duvar arasında sıkışan sürücü öldü!

ADANA'DA TIR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ!

Adana'da bir sürücü, binmeden kontağını çevirdiği tırın hareket etmesi sonucu araç ile duvar arasında sıkışarak öldü.

Tarih : 12 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Adana'da Tır İle Duvar Arasında Sıkışan Sürücü Öldü!(7/10)4


Adana'da meydana gelen olayda Yılmaz Çingil (42), Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasından 01 GLU 51 plakalı tıra malzeme yüklendiği sırada aracını çalıştırmak istedi. Tıra binmeden kontağı çeviren Çingil, hareket eden tır ile duvar arasında sıkıştı. Çingil'in sıkıştığını fark eden diğer çalışanlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çingil'in öldüğünü belirledi. Sürücünün cesedi, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.





 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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